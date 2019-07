Câmara nas Escolas promove encontro entre vereadores e alunos municipais

Na manhã desta quinta-feira (27), foi a vez dos alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Doutor Wladimir de Rezende Pinto – o Polivalente – receberem o projeto Câmara nas Escolas.

O presidente do Legislativo, Dudu Ottoni e os vereadores Carlúcio Mecânico e Zacarias Piva conversaram com cerca de 50 estudantes e explicaram as responsabilidades do vereador e qual a função da Câmara.

“Ficamos muito satisfeitos por perceber que os alunos estão comprometidos e estão em busca de seus próprios papeis na sociedade. O Câmara nas Escolas chega à segunda instituição de ensino neste ano cumprindo o objetivo, que é mostrar para esses adolescentes a grande importância que eles têm no futuro do país, sendo por suas escolhas e até mesmo por suas ações, pois podemos ter prefeito, vereadores e outros políticos saindo dessas escolas que visitamos. Eles são os verdadeiros protagonistas deste projeto”, disse o presidente Dudu.

Além dos vereadores, os alunos também bateram um papo com o diretor da Escola do Legislativo da Câmara de Varginha, Robson Almeida, que explicou os projetos que são desenvolvidos e fez um teste para saber se a galerinha conhecia a Câmara Municipal.

Em seguida, o presidente da Comissão OAB Jovem de Varginha e integrante da Comissão OAB Vai à Escola, o advogado Renato Klein, abordou com os estudantes o tema Cyberbullying, quando tirou dúvidas sobre os crimes cometidos na internet, fake news e outros assuntos relacionados ao universo dos adolescentes.

Os estudantes ainda receberam uma edição da revista Jovem Câmara, que aborda, com uma linguagem bem própria do público, temas relacionados a essa etapa da vida que os adolescentes passam, como: educação financeira, primeiro emprego, Enem, relacionamentos e outros assuntos importantes de serem debatidos.

A próxima edição do Câmara nas Escolas será realizada em agosto, na Escola Estadual Professor Antônio Domingues Chaves.

Fotos: Câmara de Varginha