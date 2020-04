Câmara destina R$1 milhão para ajudar na instalação do Hospital de Campanha no município

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Câmara Municipal de Varginha anunciou que irá destinar R$ 1 milhão do seu orçamento, pata colaborar com a instalação do Hospital de Campanha que será montado na Unifal, para fazer face ao enfrentamento da situação de emergência em Saúde decretada pelo Executivo. “Nós entramos em contato com a Prefeitura disponibilizando o apoio da Câmara para ajudar neste momento tão crítico que estamos vivendo e o Secretário da Fazenda nos solicitou essa liberação no orçamento, que será crucial para a aquisição de equipamentos e montagem do Hospital de Campanha. Estamos trabalhando, a todo momento, em busca de soluções para apoiar a nossa população”, disse a presidente da Câmara Municipal de Varginha, Zilda Silva.

A autorização para a devolução do crédito orçamentário consignado foi realizada na última terça-feira (31) e agora a Prefeitura poderá utilizar esse orçamento para atender às suas necessidades. “Atendemos a esse pedido da Prefeitura agora, mas continuamos atentos às necessidades que irão surgir e, com certeza, colaboraremos com o que for necessário. Agradeço aos meus colegas vereadores que sempre conscientes da importância de utilizar bem os recursos públicos, nos ajudam a manter o Legislativo de Varginha como um dos mais enxutos da nossa região, o que nos permite realizar ações como esta ainda no mês de março. Não precisamos esperar o fim do ano para saber se economizaremos, pois já vamos atuar neste sentido e colaborar desde agora”, disse Zilda.

Hospital de Campanha

O Hospital de Campanha em Varginha será montado no campus da Unifal, localizado em frente à Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no alto do bairro Sion . O local será utilizado para atendimento de pacientes sem os sintomas do novo Coronavírus, enquanto os casos suspeitos serão atendidos na UPA, evitando, assim o contato de pacientes infectados com pacientes que não estão com o vírus.

Fonte e foto: Câmara Municipal