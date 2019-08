Autor é preso por receptação no Damasco após furto em Teresópolis

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quinta-feira (1º), a central de comunicações da Polícia Militar recebeu denúncia de uma empresa de monitoramento de que um caminhão VW/24.250, branco com placas de Juiz de fora, havia sido furtado na data de 31 de julho em Teresópolis e que o sinal localizador do mesmo acusava que ele estava em Varginha, à Rua Padre Bruno/Rua Godofredo Braga de Carvalho, no bairro Damasco.

As viaturas do turno foram para o local, porém a central de monitoramento informou que o sinal de localização foi desligado e só sendo religado à tarde, indicando as proximidades do distrito industrial, saída para Três Corações, quando novamente foi feito rastreamento sendo localizado o veículo e do outro lado da via, o autor de 40 anos, que segundo testemunha, estava no interior do mesmo e saiu ao avistar as guarnições policiais.

O autor foi abordado, alegou ser eletricista de veículos e mecânico, negou que estava no interior do veículo, porém ao consultar o sistema informatizado, foi constatado que ele já havia sido preso em 2015 pelo mesmo crime.

Os militares deslocaram ao sitio do autor, localizado na zona rural sentido à cidade de Monsenhor Paulo, onde nada de ilícito foi localizado e depois foram até a casa do autor, exatamente onde surgiu o primeiro sinal de localização do veículo.

Foi localizado dentro do caminhão um aparelho bloqueador de sinal, conhecido por jammer, que foi apreendido, além de uma caixa de ferramentas.

O veículo também foi apreendido para o pátio credenciado onde será feita a perícia e o autor foi preso por receptação e conduzido para a delegacia para as devidas providências.

Fonte e foto: PM