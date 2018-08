Ativa Educar 2018 – Varginha: A mágica pode ser o truque na manga para ensino-aprendizagem

Os novos caminhos da educação e do empreendedorismo exigem habilidades especiais para atrair e conquistar alunos e clientes, cada vez mais antenados e com exigência de respostas rápidas. Os truques de mágica encantam a todos, sejam crianças ou adultos, e podem ser utilizados como ferramenta de ressignificação de conhecimento dentro das salas de aula ou de pequenas e grandes corporações.

Pensando nesse mercado, o Congresso Ativa Educar 2018, que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de agosto, em Varginha, traz o especialista Lucca Viery – que une o mundo educacional e empresarial a números de mágica e humor.

O palestrante, mágico e publicitário fecha o ciclo de palestras do segundo dia de evento, que acontece na sede do SESI/ Sinduscon , localizado na Avenida Doutor José Bíscaro , S/N.

A apresentação “A mágica da Educação” traz ao evento uma conferência exclusiva para os educadores.

“A tecnologia mudou a forma de vivermos, estamos muito mais conectados e bem informados, mas a forma de ensinar não mudou. Por isso, desenhamos essa palestra exclusiva. ‘A mágica da Educação’ apresenta ferramentas práticas para a conquista do aluno, a ampliação dos resultados em qualidade de ensino. Afinal, as limitações vivem apenas em nossa mente. Nesta palestra eu falo sobre o professor do século atual, o professor artista. Aquele capaz de encantar e comover o aluno. Se usarmos a imaginação, as possibilidades se tornam ilimitadas” , disse Lucca Viery . , disse

As apresentações ilusionistas chamam a atenção pela habilidade e criatividade, fazendo com o que o expectador utilize partes importantes do cérebro para tentar desvendar o truque. Por meio da mágica, do humor e de histórias, a palestra será uma oportunidade única para os gestores e profissionais das áreas de educação, marketing e gestão de pessoas. As ferramentas inovadoras irão motivar e fazer o público aprimorar conhecimento para a mais alta performance.

De acordo com Lucca Viery , as dicas serão voltadas para a conquista do aluno, com criatividade e aprendizagem focadas nas pessoas. Fazer mágica é provocar o estado de encantamento lúdico em alguém, acendendo a imaginação ao ponto que o impossível deixa de existir mediante o encantamento.

“A ressignificação acontece na medida em que o professor ou gestor expõe uma situação ou problema dentro de um contexto atual. A técnica consegue elevar a capacidade de compreensão de quem recebe a mensagem da mágica que, dentro desse espaço, consegue estabelecer relação com o cotidiano”, relatou Viery , que será um dos oito maiores palestrantes do país a partir do Congresso Ativa Educar 2018.

O congresso também será uma oportunidade única de trabalhar os processos neurológicos, antes tidos como impossíveis de se dominar, aplicando as técnicas corretas para o aprimoramento.

Os demais convidados do Congresso mais esperado no Sul de Minas são: Max Gehringer ; Pedro Calabrez ; Gustavo Reis; Rossandro Klinjey ; Eduardo Zugaib e Clóvis de Barros Filho.

Ingressos

Ainda há convites disponíveis e podem ser adquiridos à vista ou em até 10X no cartão de crédito, através do site www. ativaup .com

A sede local do SESI/ Sinduscon vai receber áreas destinadas a patrocinadores, stands e exposições científicas, além do Festival de Food Trucks .

Programação

03/08 – Sexta – Noite: 20h30

Abertura – Dr. Clóvis de Barros Filho – “A vida que vale a pena ser vivida” 04/08 – Sábado Rossandro Klinjey – “Por que é tão difícil a parceria entre quem ensina e quem aprende” Eduardo Zugaib – “A revolução do Pouquinho” Gustavo Reis – “Conhecimento, criatividade e inovação” Lucca Viery – “A mágica da Educação” 05/ 08 – Domingo Pedro Calabrez – “Liderança: uma visão das neurociências” Max Gehringer – “Lições para o sucesso” E mais: Feira Educacional e Festival de Food Truck todos os dias do evento!

SERVIÇO:

O que: O maior evento de educação e empreendedorismo do Brasil do ano, o Congresso Ativa Educar 2018

Quando: 03, 04 e 05 de agosto

Onde: SESI/ Sinduscon (na Avenida Doutor José Bíscaro , S/N, Nossa Senhora Aparecida)

Fonte: Ativa Educar 2018 / Fotos: Divulgação