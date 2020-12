Arteris reforça segurança do usuário no fim de ano

Recomendação das autoridades de saúde é manter o isolamento social, mas companhia intensifica segurança sanitária e operacional para atender quem precisar viajar.

Para quem precisa ou escolheu viajar no fim de ano, a Arteris, uma das principais empresas de concessão de rodovias do Brasil, oferece assistência e atendimento de excelência em suas rodovias, seguindo rígidos protocolos de higiene. A companhia vem contribuindo com a sociedade, adotando as medidas indicadas pelas autoridades no combate à pandemia da Covid-19.

Ao longo das setes concessionárias administradas pela Arteris, quase mil câmeras monitoram o tráfego e 67 bases de atendimento dão apoio aos usuários. São mais de 100 guinchos leves e pesados para atendimento e desobstrução de via, mais de 90 ambulâncias e mais de 200 paramédicos para atendimentos de urgência. Viaturas de inspeção de tráfego circulam pelas rodovias 24 horas por dia, sete dias por semana, monitorando as condições das pistas, sempre equipadas com equipamentos de proteção individual e álcool em gel.

“O propósito da Arteris é a preservação da vida, assegurando a fluidez do tráfego para quem precisa viajar. Nosso trabalho é dar a máxima atenção aos usuários, sejam aqueles que estão trabalhando ou quem vai sair de sua casa para passar as festas de fim de ano fora”, destaca Ricardo Gerab, Superintendente de Operações da Arteris.

Medidas de segurança na pandemia

Desde o início da pandemia, a Arteris conta com dispensers de álcool em gel 70% em todas as praças de pedágio e nas bases de apoio. Viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias estão devidamente equipadas com álcool em gel e máscaras para assegurar a higienização de todos e garantir socorro mecânico e pré-hospitalar, entre outros. Colaboradores dão todo o suporte àqueles que precisam seguir viagem e transportar insumos essenciais para o País.

A companhia sugere ao usuário que só viaje em caso de necessidade. Se for preciso o deslocamento, o motorista deve programar a viagem, listando as praças de pedágio no trajeto para saber quais serão seus gastos com tarifas e evitar o menor tempo de manuseio com o dinheiro. O site da Arteris traz todas as informações sobre localizações e valores, assim é possível deixar as cédulas para pagamento separadas em sacos plásticos. Além disso, é importante ter álcool em gel no veículo para constante higienização das mãos, principalmente após passar pela cabine de pedágio.

A Arteris indica que, sempre que possível, o motorista utilize as cabines de cobrança automática para agilizar o percurso e evitar o contato com o papel-moeda. Vale lembrar que as cabines de pedágio das rodovias da Arteris não aceitam pagamentos em cartões.

Dicas de segurança

Com alguns cuidados e preparos para a viagem, é possível seguir pelo trajeto sem comprometer a própria segurança e não colocar em risco os demais usuários. A Arteris dá dicas para um trânsito seguro e uma boa viagem.

Revisão do veículo

Faça a revisão do veículo! Isso garantirá a segurança sua e dos itens que estiver transportando. Verifique: pastilhas e fluído de freios, sistema elétrico e luzes, pneus, alinhamento e balanceamento, níveis de óleo e água no radiador. Você precisa estar preparado para possíveis emergências na estrada.

Planejamento do Trajeto

Se você não está acostumado a fazer determinado percurso, então, estude-o com atenção. Verifique as condições da estrada, tempo de viagem e previsão do tempo. Conheça as áreas de escape da região, faça anotações dos lugares que poderá parar para se alimentar, dormir e abastecer. Deixe separado os valores que espera gastar por dia. Se puder, dê preferência aos sistemas de pagamento automático para pagamento dos pedágios, o que evita o manuseio de papel moeda dando mais segurança para a viagem.

Saúde do motorista

Tenha certeza de que está bem para dirigir e, caso precise, tenha outro condutor apto para lhe substituir. Antes de pegar a estrada, cuide da alimentação, considerando alimentos leves e de costume. Mantenha-se sempre hidratado.

Bagagem

Todo motorista deve evitar o excesso de peso. Lembre-se de ajustar a calibragem dos pneus no caso de carga extra. O peso máximo permitido deve estar informado no manual do veículo. Pastilhas de freio são muito afetadas por excesso de peso, ainda mais em regiões de serra, o que pode ocasionar em problemas mecânicos e até acidentes.

Direção Segura e respeito às leis de trânsito

Respeite os limites de velocidade e a distância entre os carros para evitar acidentes. As leis de trânsito são fundamentais para uma direção segura e um trânsito mais humano. Lembre-se de que a distância maior entre o veículo da frente, permite você frear sem correr o risco de colisão. Dirija com atenção.

Descanse

Não dirija se estiver cansado ou em períodos em que não se sentir confortável. Por isso, não passe longas horas ao volante: faça pausas para alongar os braços e as pernas, evite consumir muito café ou medicamentos para manter-se acordado. Paradas curtas de duas em duas horas para esticar as pernas são importantes para fazer o sangue circular, espantando o sono, assim como paradas mais longas são necessárias em caso de muito cansaço.

