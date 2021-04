Após mudança de sede, Secretaria Municipal de Saúde de Varginha poderá passar por mudanças em seu quadro de servidores

A nova sede, localizada na Rua Alferes Joaquim Antônio, 160, na Vila Pinto, contará, segundo a administração municipal, com um espaço para impulsionar todos os serviços de gestão, coordenação e de logística. A inauguração acontecerá na próxima sexta-feira (30). Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal, o Projeto de Lei que visa a criação da Superintendência Especial de Enfrentamento à Covid-19, caso aprovado, Secretário de Saúde, Luiz Carlos Coelho, poderá deixar o cargo para assumir a nova função.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Secretaria Municipal de Saúde de Varginha – SEMUS – está mudando de endereço. A nova sede, localizada na Rua Alferes Joaquim Antônio, 160, na Vila Pinto, contará, segundo a administração municipal, com um espaço para impulsionar todos os serviços de gestão, coordenação e de logística. A inauguração acontecerá na próxima sexta-feira (30).

Nova sede da Secretaria Municipal de Saúde já está pronta/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

“Um compromisso da administração e um sonho da população usuária do SUS, bem como dos servidores da saúde, a Secretaria de Saúde ganha novo impulso” – disse o Secretário de Saúde, Luiz Carlos Coelho, que participou diretamente de todo o processo de escolha e adaptação do imóvel e agora da mudança.

Ainda conforme a prefeitura, no novo prédio estarão em funcionamento todos os setores de regulação do Sistema Único de Saúde – SUS – de Varginha. Dentre eles, os tratamentos fora de domicílio; autorizações de internações hospitalares; controle de avaliação; coordenação de saúde mental; coordenação básica primária e secundária; coordenação de saúde bucal; além da ouvidoria, Vigilância Sanitária e setores administrativos.

No prédio, funcionará, também, os setores de imunização, logísticas de insumos, tais como, materiais e medicamentos, além da gerência da farmácia, almoxarifado e rede de frios do município.

“Um momento muito esperado por todos nós, que assumimos o compromisso de transferir a Secretaria de Saúde para uma sede nova, moderna, acessível, e que comportasse todos os serviços que a compõem . Ganham os servidores da saúde, bem a população usuária. A mudança da secretaria para um prédio novo, dotado de acessibilidade, trará maior dignidade e produtividade para os servidores, ao mesmo tempo, viabilizando o acolhimento de maior qualidade aos usuários do SUS em Varginha” – disse o prefeito Vérdi Melo.

Mudanças à vista no quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde

A Prefeitura de Varginha encaminhou, nesta terça-feira (27), à Câmara Municipal de Vereadores, o Projeto de Lei que visa a criação da Superintendência Especial de Enfrentamento à Covid-19. De acordo com o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, o intuito é dar à Superintendência autonomia técnica para implementar e executar as políticas de enfrentamento à pandemia causada pela Covid-19, sendo responsável pela gestão e aplicação dos recursos destinados a tal enfrentamento.

Ainda segundo o chefe do Executivo, a criação da Superintendência não terá impacto no orçamento do município, pois não aumenta a despesa orçamentária já prevista para o exercício de 2021. Para o prefeito, a criação deste novo órgão público é de “extrema importância para o atual momento que vivenciamos, pois a mesma se dedicará única e exclusivamente à implementação e coordenação das políticas de combate à pandemia” – enfatizou Vérdi.

O prefeito enfatizou, também, que com a pandemia as ações da Secretaria de Saúde ficaram focadas no enfrentamento ao novo coronavírus, o que demanda tempo, investimentos e focos, de acordo com ele. “A Secretaria de Saúde é uma das maiores e mais importantes da nossa administração. Uma secretaria dinâmica, que necessita de atenção pontual para a manutenção dos serviços e atendimento de qualidade à população” – explicou.

“A chegada da Covid-19 absorveu grande parte das ações e, agora, passado um ano da pandemia, precisamos retomar as ações da Secretaria de Saúde. Investir em novas tecnologias, dar dinamismo ao atendimento, não apenas da parte administrativa, mas nas nossas Unidades Básicas de Saúde, retomar com as cirurgias que estão suspensas, reorganizar o sistema de consultas e de exames, dar especial atenção à instalação do Hemominas em Varginha , dentre outros projetos” – finalizou o prefeito.

Todavia, segundo informações ainda não confirmadas pela prefeitura, o atual Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho, será designado para encabeçar a Superintendência – caso o PL seja aprovado pela Câmara Municipal. Portanto, se o Projeto de Lei for aprovado, Coelho deixará a SEMUS e se dedicará totalmente à nova função.