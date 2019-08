Agenda Cultural de Varginha

🎼 Seresta na Praça, com o Conjunto Primo Trombini Horário: 20h Local: Praça Getúlio Vargas Aberto ao público

🤡 Peça infantil “Os palhaços que mergulharam na maionese e escorregaram no Ketchup” Horário: 15h Local: Museu Municipal – Pça Gov Benedito Valadares, 141 Convites esgotados. Mais informações: (35) 3690-2716

🎼 Recital de flauta e piano, com Alexandre Braga e Elvira Gomes Horário: 20h Local: Theatro Capitólio Entrada franca + info: wp.me/p3Gdhw-3wd

🎨 Exposição do projeto Oficina da Arte

Horário: seg a sex – 8h às 18h / sáb – 8h às 13h

Local: foyer do Theatro Capitólio

Aberto ao público

▶ Quinta-feira (08/08)

🎨 Oficina gratuita de artesanato

Horário: 14h às 17h

Local: Casa do Artesão (Via Café Garden Shopping)

Inscrições gratuitas pelo (35) 3690-2708

🎥 Seletiva de oficinas de cinema do projeto OFFCINE

Horário: 18h

Local: Rua José Gonçalves Pereira, nº 149 – Vila Pinto

+ info: wp.me/p3Gdhw-3wM

🎶 5ª da Boa Música

Horário: 20h

Local: Estação Ferroviária

Aberto ao público

▶ Domingo (11/08)

🎼 Seresta na Praça, com o Conjunto Primo Trombini

Horário: 20h

Local: Praça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ Até 14/08

🖌 Casa do Artesão – peças da AAPV

Horário: segue o funcionamento do shopping

Local: shopping – ao lado do Supermercado BH

ℹ Mais informações: (35) 3690-2700 ou varginhacultural.com.br.