ACIV realiza doação de alimentos para o Lar São Vicente

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha realizou uma doação de alimentos para o Lar São Vicente, na manhã desta sexta-feira (10). Representantes do Lar estiveram na ACIV para receber as doações das mãos do presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins e da gerente executiva, Katia Gonzales.

Os alimentos foram arrecadados no Curso de Vendas com PNL, com o palestrante Noberto Alves, do Instituto Rompendo Limites, que foi realizado no dia 26 de março.

“É sempre importante poder ajudar essa Instituição tão forte em nossa cidade e que faz muito por tantas pessoas”, disse o presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins.

Fonte e foto: ACIV