Acidentes são registrados nesta sexta em estradas que ligam Varginha à Elói Mendes e Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na Fernão Dias, dois caminhões se chocaram próximo a Extrema e interditou a rodovia sentido São Paulo

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos e vídeos: Reprodução Redes Sociais

A tarde desta sexta-feira (8) foi marcada por acidentes nas estradas que ligam Varginha à Elói Mendes e Três Pontas. Um motorista morreu.

Na BR-491, entre Varginha e Elói Mendes, um motorista perdeu o controle do veículo, Pajero com placas de São Paulo, capotou e caiu da Ponte dos Buenos, às margens do Rio Verde. A queda foi de uma altura de cerca de dez metros.

Segundo informações, o motorista, de 56 anos, ficou preso às ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi feito o trabalho de retirada da vítima entre as ferragens e ele foi levado na ambulância para o Hospital Bom Pastor de Varginha, que onde veio a abito logo após dar entrada no local.

O trânsito ficou impedido nos dois sentidos da rodovia por algumas horas.

Já na MG-167, entre Varginha e Três Pontas, outro acidente foi registrado pro volta das 13h30. Até a publicação desta reportagem não havia mais informações.

Extrema

Um grave acidente envolvendo dois caminhões foi registrado no KM 936 da Fernão Dias, em Extrema. A batida aconteceu na tarde desta sexta-feira, próximo ao lixão da cidade, sentido São Paulo.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. O trânsito ficou interditado na rodovia. Não há informação sobre vítimas.