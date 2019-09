🎶 AGENDA CULTURAL VARGINHA 🎭

Pin Compartilhar 0 Compart.

Fique por dentro dos eventos apoiados pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

▶ Sábado (21/09)

🖼 Exposição de quadros da artista plástica Lusdivina Doné

Horário: seg a sex – 8h às 18h / sáb – 8h às 13h

Local: foyer do Theatro Capitólio

Aberto ao público

▶ Domingo (22/09)

🎷 Seresta na Praça, com o Conjunto Primo Trombini

Horário: 20h às 22h

Local: Praça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ Segunda-feira (23/09)

🎨 Exposição de artesanato da Assoart

Horário: seg a sex – 8h às 18h / sáb – 8h às 13h

Local: foyer do Theatro Capitólio

Aberto ao público

▶ Quarta-feira (25/09)

🗣 Seminário “O Aprendizado do Aluno Surdo”

Horário: 19h

Local: Theatro Capitólio

Aberto ao público

▶ Quinta-feira (26/09)

🗣 Palestra “Cemig, programa energia eficiente”

Horário: 19h

Local: Theatro Capitólio

Aberto ao público

🎸 5ª da Boa Música com a banda Zepherin

Horário: 20h

Local: Estação Ferroviária

Aberto ao público

▶ Domingo (29/09)

👵 👴 Show de talentos dos idosos dos CRAS

Horário: 15h

Local: Theatro Capitólio

Aberto ao público

🎷 Seresta na Praça, com o Conjunto Primo Trombini

Horário: 20h às 22h

Local: Praça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ Até 14/10

🎨 Exposição da AAPV na Casa do Artesão

Horário: o das demais lojas do Shopping

Local: Via Café Garden Shopping

Aberto ao público

▶ E ainda…

📸 Exposição do projeto Ouro de Minas, fotografias de Rodrigo Naves

Horário: 7h às 11h | 13h às 17h

Local: Museu Municipal

Aberto ao público

☎ Mais informações: (35) 3690-2700