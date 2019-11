🎭 AGENDA CULTURAL 🎶

Pin Compartilhar 0 Compart.

Fique por dentro dos eventos apoiados pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

▶ Sexta-feira (22/11)

💃 Festival de dança “Playlist 2019”

Horário: 19h30

Local: Theatro Capitólio

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-64Q

▶ Sábado (23/11)

🎨 Último dia – Exposição de artesanato da Aminarte

Horário: sex – 8h30 às 18h / sáb – 8h30 às 13h

Local: Theatro Capitólio

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-64I

▶ Domingo (24/11)

🎶 Seresta na Praça com o Conjunto Primo Trombini

Horário: 20h

Local: Praça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ Segunda-feira (25/11)

🎨 Exposição de artesanato da FUVAE

Horário: seg a sex – 9h às 18h / sáb – 9h às 13h

Local: foyer do Theatro Capitólio

Aberto ao público

▶ Quarta-feira (27/11)

🎁 Oficina gratuita de artesanato

Tema: caixinha decorada

Horário: 14h

Local: Casa do Artesão – Via Café Garden Shopping

Inscrições gratuitas pelo (35) 3690-2708

▶ Quinta-feira (28/11)

🤘 5ª da Boa Música com a banda Velha Matilha

Horário: 20h

Local: Estação Ferroviária

Aberto ao público

▶ Sexta-feira (29/11)

🗣 Exposição Cordéis

Horário: seg a sex – 7h às 11h e 13h às 17h

Local: Museu Municipal – Pça Gov. Benedito Valadares, 141

Aberto ao público

▶ Sábado (30/12)

🎄 Inauguração da decoração de Natal e chegada do Papai Noel Motociclista

Horário: 20h

Local: Praça do ET

Aberto ao público

💃 Festival Ballet para Todos

Horário: 20h

Local: Theatro Capitólio

Aberto ao público

▶ Domingo (01/12)

🎶 Seresta na Praça com o Conjunto Primo Trombini

Horário: 20h

Local: Praça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ Até 14/12

🎨 Casa do Artesão – peças da Associação de Aposentados

Horário: segue o do shopping

Local: shopping ao lado do supermercado

Aberto ao público

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha