Veículo capota e casal de idosos morre na MG-184, entre Alfenas e Areado

Vítimas são um homem, de 82 anos e sua esposa, de 78.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Um casal de idosos morreu na manhã desta segunda-feira (10), após o carro em que eles estavam capotar na altura da Rodovia MG-184, entre Areado e Alfenas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são um homem, de 82 anos e uma mulher, de 78.

O casal que saiu da cidade de Pimenta tinha como destino o município de Alfenas. Segundo a Polícia Militar, o idoso ainda conseguiu ligar para a neta após o acidente, relatando o que havia acontecido. A jovem então acionou os militares que iniciaram as buscas.

No momento da chegada dos bombeiros ao local do acidente, as vítimas já estavam sem os sinais vitais. A perícia foi até o local e investiga o caso.

Com informações: Minas Acontece