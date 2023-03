Primeiro encontro do CESUL em 2023 reúne empresários em palestra sobre o impacto da inteligência artificial nos negócios.

Foto/Fonte: Grupo Educacional Unis

No dia 24 de março, o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL) realizou o primeiro encontro de 2023, na 48ª reunião oficial do Grupo.

No primeiro encontro do ano, o grupo formado por autoridades, empresários e líderes regionais, foi recebido pelo Reitor do Unis Prof. Felipe Flausino, pelo Chanceler do Unis Prof. Stefano Barra Gazzola e pelo Presidente da Fepesmig Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes, que deram as boas-vindas aos membros do CESUL e recepcionaram as novas empresas que agora também compõem o Conselho, ampliando o alcance das ações e proposições formuladas pelo grupo.

Para dar início à primeira reunião do ano, o Prof. Stefano Gazzola apresentou aos membros do CESUL a temática que vai guiar as discussões dos encontros e planejamentos do Conselho em 2023: as Macrotendências. Macrotendências são tendências globais de comportamento que influenciam o contexto das sociedades e organizações de forma ampla e por um longo período de tempo. Elas têm o poder de provocar mudanças relevantes no meio social, político, tecnológico, econômico e cultural, e impactar diretamente em nossos hábitos de consumo.

O Prof. Guilherme Vivaldi, coordenador do CESUL, apresentou as novas câmaras temáticas que serão formadas pelo Conselho. Desde 2018, o CESUL trabalha com a formação de câmaras temáticas entre os membros, com o objetivo de aproximar os empresários e as empresas por segmento, potencializando os esforços em busca de crescimento e alcance de resultados. Para 2023, os membros do CESUL poderão propor discussões e práticas em duas câmaras temáticas: Políticas Públicas e Tecnologia.

Em um segundo momento, os empresários foram apresentados a algumas parcerias e projetos que o Unis está desenvolvendo junto a instituições da Finlândia, que em breve será o destino de uma missão internacional liderada pelos membros do CESUL. Primeiro, Natália Araújo (Assessora de Energia e CleanTech no Business Finland) e Johanna Kivimaki (Conselheira de Ensino Superior e Ciências no Consulado da Finlândia em SP), falaram um pouco sobre o trabalho desenvolvido em tecnologia, educação e inovação na Finlândia, promovendo novos empreendimentos em ecossistemas de negócios internacionais, que levaram o país a se tornar o ambiente de inovação mais atraente e competitivo do mundo.

Após essa fala, o Head de Inovação do Unis Thiago Souza, que esteve na Finlândia no mês de fevereiro, convidou os presentes a saberem um pouco mais e fazerem parte do HEIComp, um projeto internacional, desenvolvido em parceria com nove instituições de cinco países (Brasil, Finlândia, Romênia, Portugal e Paraguai), que tem como objetivo desenvolver um modelo de aprendizagem com integração dos estudos acadêmicos com a vida profissional, buscando trazer ainda mais inovação educacional e contribuir para aumentar a empregabilidade e espírito empreendedor dos estudantes.

Após essas apresentações, os membros do CESUL receberam o palestrante deste primeiro encontro de 2023, dando as boas-vindas a Don Louro, que falou aos presentes sobre “O impacto da inteligência artificial nos negócios”. Em sua fala, o palestrante levou os empresários a um aprofundamento de questões que fazem cada vez mais parte do dia a dia da sociedade e das organizações, como a computação cognitiva, cibersegurança e o rápido desenvolvimento da inteligência artificial, bem como o benefício das suas aplicações para a garantia da acessibilidade e evolução das nossas práticas diárias.

Don Louro destacou formas como a inteligência artificial pode ser utilizada para desenvolver diversos tipos de sistemas capazes de auxiliar nos mais variados processos dentro de uma empresa. Além disso, como ela permite melhor aproveitamento de dados e um processamento de informações mais eficaz, fazendo com que processos de obtenção de insights, análises, tomadas de decisão e outros, possam gerar melhores resultados.

Respondendo a dúvidas e questionamentos dos empresários, o palestrante reforçou também outros aspectos e ramificações da IA, que podem ser utilizados para desenvolver sistemas personalizados atendendo às necessidades de cada cliente, para os mais diversos setores, desde saúde, financeiro, contábil, marketing, produção ou outros.

O CESUL conta com o apoio dos patrocinadores Sicoob Credivar, Via Café Garden Shopping e Unimed Varginha no planejamento e execução das suas atividades.