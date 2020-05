Turistas confirmados podem entrar em Monte Verde

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na última quarta-feira (30), foi liberada a entrada de turistas que possuam hospedagens comprovadas em Camanducaia. No distrito de Monte Verde, hotéis e pousadas podem voltar a oferecer serviço de hospedagem.

Segundo o documento emitido pela prefeitura, os turistas com reserva para mais de um dia, fins de semana inclusos devem apresentar o comprovante nas barreiras sanitárias, impresso ou digitalmente.

A medida foi assinada pelo prefeito Edmar Cassalho Moreira Dias (MDB) exigindo que os empreendimentos encaminhem à Secretaria Municipal de Turismo uma planilha preenchida com dados do estabelecimento assim como do hospede, vale ressaltar que a quantidade de visitantes devem ser informadas.

Caso haja descumprimento, os locais e serviços terão alvarás de Licença, Localização, Instalação e Funcionamento, suspensos, e seus responsáveis legais responderão pelos crimes previstos nos artigos 268 e 330 do Código Penal.

Foto: Wikipedia