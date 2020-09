Três Pontas fecha cidade para turistas em festa de Padre Victor

Prefeitura irá implantar barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade visando impedir acesso de visitantes; medida é estabelecida devido à pandemia de Covid-19.

Redação CSul/Foto: Arquivo/Equipe Positiva

A Prefeitura de Três Pontas irá fechar a cidade a partir de sábado (19), até o dia (23), impedindo o acesso de visitantes e turistas à festa em comemoração ao 115º Aniversário da Morte do Beato Padre Victor. A medida de implantar barreiras sanitárias nas entradas do município foi tomada devido à pandemia de Covid-19. A festa de Padre Victor é uma das principais comemorações da cidade. Fiéis de todo canto do país vão à Três Pontas durante a data.

Apesar das recomendações aos fiéis para acompanharem às celebrações de casa pelas redes sociais, a prefeitura teme que várias pessoas ainda compareçam a cidade para fazer orações e pagarem promessas. Segundo a administração municipal, não será permitida a entrada de veículos com placas de outros municípios – exceto em caso de trabalho, saúde, quem tenha residência comprovada ou veículos que comprove a realização de serviço de entregas. Aqueles de vendedores ambulantes, como de redes, cadeiras, frutas entre outros também não serão autorizados.

Informativo sobre à medida implantada segue sendo divulgado em meios de comunicação/Foto: Divulgação

A recomendação das autoridades de saúde é que todos fiquem em casa, não viajem, e por isto, nenhum turista poderá entrar, mesmo que seja a pé. A Prefeitura irá pedir apoio à Polícia Militar para que haja policiamento ostensivo durante os dias de impedimento. Ainda será definido a questão dos ônibus de linha.

Celebrações na cidade

O fluxo de pessoas na igreja Matriz Nossa Senhora D’Ajuda está sendo controlado para que não ocorra aglomerações. As missas da novena que acontece de 14 a 22 de setembro, tem cadastro prévio para os fiéis e um número limitado, mas no Dia do Padre Victor às missas serão sem público e a Matriz estará de portas fechadas.

Com informações: Equipe Positiva