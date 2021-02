Reunião entre proprietários e prefeitura termina sem acordo, e pirâmide de São Tomé das Letras pode ser desapropriada

Segundo a Administração Municipal, existe a intenção da prefeitura em adquirir o terreno, no entanto, conforme o Executivo, as propostas feitas ao proprietário do espaço foram recusadas devido à forma de pagamento.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Terminou sem acordo, a reunião entre proprietários da pirâmide do Parque Antônio Rosa, em São Tomé das Letras e a prefeitura da cidade. Segundo a Administração Municipal, existe a intenção da prefeitura em adquirir o terreno, no entanto, conforme o Executivo, as propostas feitas ao proprietário do espaço foram recusadas.

Segundo o Prefeito de São Tomé das Letras, Tomé Reis Alvarenga, a recusa ocorreu devido à forma de parte do pagamento, que envolvia permuta de imóveis.

A Prefeitura de São Tomé das Letras ressaltou, ainda, que irá aguardar por alguns dias retificação da área solicitada ao proprietário antes de tomar qualquer decisão.

Entenda o caso

Um dos principais pontos turísticos de São Tomé das Letras, a pirâmide do Parque Antônio Rosa, foi colocada à venda por uma imobiliária de Três Corações. A informação gerou revolta entre turistas e, principalmente, moradores da cidade.

Um dos pontos mais visitados de São Tomé, a pirâmide fica em um terreno particular de 5.400 metros quadrados, colocado à venda na última semana por R$ 1,2 milhão.

Tanto a construção quanto o parque são tombados como Patrimônio Paisagístico da cidade, o que restringe projetos de exploração. O Parque Antônio Rosa é de propriedade do município e tem 111 hectares.

A pirâmide começou a ser construída em 1978 e ficou pronta na década de 1980. Atualmente é livre para visitação e um dos pontos turísticos mais queridos pelos moradores da cidade mineira.

*Com informações: G1 Sul de Minas