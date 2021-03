Prefeitura de Alpinópolis confirma compra de 19 mil doses de vacinas contra o coronavírus

Segundo o prefeito da cidade, Rafael Freires, a compra foi definida após uma reunião com prefeitos de cidades vizinhas, no qual, fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos (CISMIP).

Redação CSul/Foto: Reprodução Prefeitura de Alpinópolis

A Prefeitura de Alpinópolis, através do prefeito Rafael Freires, anunciou nesta quarta-feira (24), a compra de 19 mil doses de vacinas contra o novo coronavírus.

De acordo com Rafael, a compra foi definida após uma reunião com prefeitos de cidades vizinhas, no qual, fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos (CISMIP), onde ficou determinado o quantitativo de doses que serão compradas pela cidade.

Até a manhã desta quinta-feira (25), Alpinópolis havia contabilizado 594 casos da doença, sendo 503 já recuperados e 10 evoluídos para óbito.

*Com informações: Portal Onda Sul