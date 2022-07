Prefeitura de Pouso Alegre dá continuidade às obras de melhorias em escola

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, está realizando a cobertura do pátio interno da escola e troca de todo o telhado do prédio que atende os alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Dom Otávio.

Anteriormente, no início do mês de junho, a Prefeitura entregou as obras da reforma das salas que atendem os alunos da educação infantil da mesma instituição de ensino.

Todo o serviço visa proporcionar melhores condições de ensino para os alunos e colaboradores da instituição.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre