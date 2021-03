Mulher é presa com quase 200 papelotes de cocaína em Cambuí

Suspeita foi abordada no terminal rodoviária da cidade. De acordo com a Polícia Civil, ela iria embarcar em um ônibus para Extrema, com o objetivo de levar drogas.

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante uma mulher, de 24 anos, suspeita por tráfico de drogas. Ela foi abordada no terminal rodoviário de Cambuí, na última sexta-feira (26).

Por meio de investigações, policiais da Delegacia de Polícia Civil em Cambuí tiveram informações de que a suspeita iria embarcar em um ônibus para Extrema, com o objetivo de levar drogas. Com o apoio da Delegacia de Polícia Civil em Extrema, os investigadores identificaram a mulher e a abordaram, encontrando com ela 198 papelotes de cocaína.

A suspeita foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional. As investigações continuam no intuito de identificar o fornecedor das drogas.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil