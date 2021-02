Mais de 500 pinos de cocaína são apreendidos com adolescente em São Sebastião do Paraíso

Jovem de 17 anos foi apreendido e irmão de 19 preso na ação da PM.

Redação CSul/Foto: Polícia Militar

Um adolescente de 17 anos foi apreendido e um jovem de 19 preso por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (22), em São Sebastião do Paraíso. Segundo a Polícia Militar, 548 pinos de cocaína, 2,5 mil pinos vazios, 130 gramas da mesma droga, 14 tabletes de maconha, além de R$ 110,00 e uma balança de precisão foram localizadas no galinheiro de uma residência.

Ainda conforme a PM, o material estava dentro de uma mochila, que estava escondida no galinheiro. No imóvel, além dos suspeitos, também estava a mãe dos dois. Questionado, o irmão mais velho alegou que a droga seria do seu irmão, fato que foi confirmado pela mãe.

Os dois foram encaminhados à delegacia. O material foi apreendido.

*Com informações: G1 Sul de Minas