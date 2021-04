Irmãos foragidos no Paraná são presos em Cássia

Irmãos de 22 e 24 anos, estavam com mandados de prisão em aberto decorrente de um homicídio ocorrido em Londrina-PR.

Dois irmãos, de 22 e 24 anos, que estavam com mandados de prisão em aberto decorrente de uma investigação de homicídio no estado do Paraná, foram localizados, em ação conjunta das polícias Civil de Minas Gerais e Militar, na cidade de Cássia, Sul de Minas, nesta segunda-feira (5). Os suspeitos foram presos após trocas de informações entre a Divisão de Homicídios em Londrina (PR) e as equipes mineiras.

Conforme informações repassadas pela Polícia Civil do Paraná, os irmãos são investigados por envolvimento em um homicídio ocorrido na cidade do Sul do país e estavam foragidos. Levantado o possível paradeiro da dupla, a Polícia Civil repassou informações às Forças de Segurança de Minas Gerais, que chegaram ao local onde os investigados estavam escondidos, no bairro Novo Mundo.

Os homens foram presos e levados ao sistema prisional.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil