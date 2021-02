Uruguaio Rodrigo Ancheta é o novo reforço do Boa Esporte

Jogador de 24 anos, foi formado na base do Grêmio-RS.

O Boa Esporte anunciou neste domingo (21), a contratação do volante uruguaio Rodrigo Ancheta, de 24 anos. O jogador chega ao time de Varginha como um dos grandes nomes desta janela de transferências.

Ancheta é o 17º reforço do Boa Esporte/Foto: Mário Purificação

Formado no Grêmio, Ancheta defendeu, também, as cores do Juventude-RS. Em suas primeiras palavras com novo jogador boveta, Rodrigo não escondeu a motivação em atuar pelo clube mineiro: “Estou muito feliz e motivado com a oportunidade de jogar no Boa. O pensamento é de muito trabalho, foco, dedicação e entrega, para que junto ao grupo possamos conquistar grandes objetivos!” — afirmou Ancheta.

O jogador é o 17º reforço do Boa Esporte para a temporada 2021.

Preparação para a estreia

Após fazer dois jogos treinos – vitória por 2 x 0 sobre o Santarritense e empate em 1 x 1 contra o Athletic, o Boa Esporte está com pensamento voltado à estreia do Campeonato Mineiro. A Coruja irá enfrentar o América, no próximo sábado (27), às 19h30, no Estádio Independência.

Além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a equipe varginhense irá disputar o Troféu Inconfidência. Contudo, o principal objetivo do clube é o retorno à Série C em 2022.