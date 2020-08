Módulo II do Campeonato Mineiro retorna em outubro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na tarde desta segunda-feira (17), foi realizada conferência via internet para definir o retorno das atividades do Módulo II do Campeonato Mineiro 2020. A reunião extraordinária teve como pauta a data de reinício e possíveis alterações no regulamento.

O protocolo médico desenvolvido pela FMF e aprovado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, já adotado no Módulo I desde o mês de julho, será seguido para preservar a saúde de todos os envolvidos na competição.

Data de retorno:

Os clubes optaram pela retomada dos jogos a partir do dia 10/10: a primeira fase será concluída com partidas nos dias 10, 17, 21, 24 e 31 de outubro.

Quadrangular final:

O quadrangular decisivo será disputado nos dias 07, 11, 14, 18, 21 e 28 de novembro.

Novas contratações:

Novos atletas poderão ser inscritos até o último dia útil anterior ao primeiro jogo do quadrangular final, respeitando todas as regras previstas anteriormente (limite de 30 atletas por clube, 7 jogadores acima dos 24 anos de idade, nenhum atleta pode jogar por mais de uma equipe ao longo da competição).

Todas as deliberações foram feitas através de votação dos representantes presentes na conferência, buscando soluções democráticas e acolhendo as melhores ideias possíveis para o reinício do Módulo II do Campeonato Mineiro 2020.

Fonte: Federação Mineira de Futebol

Foto: Divulgação PAFC/Guará Comunicação