Caldense confirma dois novos reforços para a temporada 2021

Clube se reapresentou nesta segunda-feira para dar sequência à pré-temporada.

Depois da pausa para o Ano Novo, o elenco da Caldense se reapresentou com novidades na tarde desta segunda-feira (04) no Centro de Treinamento, para dar sequência à pré-temporada, visando o calendário de 2021. Foram contratados um zagueiro e um atacante/lateral-direito.

O zagueiro Hícaro Reis, de 1,92 m e 29 anos, estava apalavrado com a Veterana há algumas semanas, se apresentou no Ninho dos Periquitos e já treina com os companheiros. O atleta tem passagens por algumas equipes do futebol mineiro, como Valeriodoce, CAP Uberlândia e Uberaba.

Já Danilo Belão, de 23 anos, que atua como atacante de beirada e também pela lateral-direita, vinha treinando com o grupo há alguns dias e agora teve a documentação regularizada. O jogador passou pelas categorias de base do São Paulo e recentemente defendeu clubes como Votuporanguense, Democrata-GV e Inter de Lages.

Fonte: Ascom Caldense/Foto: Renan Muniz/Caldense