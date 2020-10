Boa Esporte supera Criciúma, vence primeira na Série C e deixa lanterna

Time de Varginha conquistou primeira vitória após 10 rodadas; partida marcou a estreia de Ariel Mamede dentro de casa.

Enfim aconteceu, o Boa Esporte venceu o Criciúma na tarde deste domingo (18), no Estádio Municipal de Varginha e conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série C após 11 rodadas. A partida marcou, além da vitória, a estreia de Ariel Mamede no comando da equipe jogando dentro de casa. Vale lembrar que, Mamede havia estreado oficialmente como novo treinador boveta no empate em 0 x 0 contra o Volta-Redonda, na 10ª rodada.

O jogo

O Boa entrou em campo pressionado pela vitória visando deixar a última colocação. Pela frente estava o Criciúma que até então, era o terceiro colocado do grupo B.

No primeiro tempo sobrou transpiração e voltou inspiração. A melhor chance de jogo veio aos 29 minutos, quando Michel, sozinho na marca do pênalti, cabeceou pra fora.

O início do segundo tempo foi novamente um retrato do primeiro. O Criciúma tentava chegar ao gol boveta em lances de bolas paradas, principalmente originadas dos pés de Jean Dias e Kaike. No entanto, foi o Boa quem saiu na frente em lance característico do rival. Aos oito minutos, Kallyl cobrou falta dentro da área e achou Lúcio Flávio, que sozinho cabeceou tirando do goleiro Agenor.

A partir do gol boveta, o Criciúma se lançou ao ataque em busca do empate. Entretanto, aos 37, após erro na saída de bola da zaga, Lúcio Flávio rolou para Ítalo, que com espaço bateu no canto direito de Agenor aumentando o placar em Varginha.

Clube de Varginha chegou ao quarto jogo sem derrota/Foto: Alisson Marques/CSul

O Boa quase fez o terceiro após bela triangulação de Dieguinho, Marlysson e Yuri que bateu com muito perigo à meta do rival.

Respiro, alívio e bom momento

Após o apito final, o que se viu no Melão foi uma grande emoção de jogadores e comissão técnica do Boa Esporte. O alívio pela primeira vitória era estampado no rosto de cada um. Além disso, a equipe de Varginha chegou aos nove pontos e ultrapassou o São Bento – que soma oito pontos e está na lanterna do grupo B.

A vitória foi ainda, a confirmação de um bom momento vivido pelo Boa Esporte. Agora, são quatro jogos invictos na competição, sendo três empates e uma vitória.

O Criciúma por sua vez, caiu para o quarto lugar na tabela, com 15 pontos.

Próxima rodada

Na próxima rodada, o Boa Esporte irá até o Rio Grande do Sul encarar o Ypiranga. O jogo será no domingo (25), às 15h30. Já o Criciúma, jogará fora de casa novamente, o Tigre enfrenta o São Bento, na segunda-feira (26), às 18h.