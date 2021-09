VEC anuncia venda de ingressos para duelo contra o Poços de Caldas

Serão colocados 1.025 ingressos à venda. De acordo com a diretoria do clube, com o intuito de chamar o torcedor, será realizada uma mega promoção no setor descoberto, com ingressos a partir de R$ 5,00.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Polícia Militar

O Varginha Esporte Clube (VEC) anunciou, nesta terça-feira (28), a carga de ingressos para o duelo contra o Vulcão, de Poços de Caldas, no próximo domingo (3), em Varginha. O duelo, válido pela quarta rodada do grupo A do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, anteriormente marcado às 15h, foi remanejado para as 17h.

Segundo a direção do VEC, o pedido de mudança de horário à Federação Mineira de Futebol (FMF) partiu, justamente, pelo fato do horário anterior – 15h – ter inibido, conforme a cúpula do Varginha, a presença de torcedores na partida contra o Atlético Clube de Três Corações. Vale ressaltar que o duelo marcou a estreia do VEC dentro de casa na competição.

Para o jogo deste domingo serão colocados 1.025 ingressos à venda. De acordo com a diretoria do clube, com o intuito de chamar o torcedor, será realizada uma mega promoção no setor descoberto, com ingressos a partir de R$ 5,00.

Confira os valores:

R$30,00 área coberta inteira

R$15,00 área coberta meia entrada

R$10,00 área descoberta inteira

R$5,00 área descoberta meia entrada

As vendas se iniciam nos próximos dias. É importante lembrar que, seguindo protocolos de saúde do município, para adentrar ao estádio, o torcedor terá que apresentar o cartão de vacinas – com pelo menos a primeira dose tomada – ou um teste de Covid-19 realizado de forma recente. Também é necessário o cadastro no site da prefeitura de Varginha.

Pontos de venda:

Skina da Cerveja – Bar do Renan

Rua Rio de Janeiro, 276, Centro;

Nova Onda Lubrificantes

Avenida dos Imigrantes, 2275, Vargem;

Onda Sete

Rua Delfim Moreira, 339, Centro;

Onda Sete (Bom Pastor)

Avenida Doutor José Marcos, 340, Bom Pastor;

Supermercado do Dandan (Cidade Nova)

Avenida Caetano Pássaro Filho, 57, Jardim Cidade Nova;

Barbearia do Antônio

Avenida Doutor Modena, 50, Fátima;

Casa de Frutas Nelci

Rua Antônio Cesário, 37, Bom Pastor;

Padaria Real

Rua José Ciríaco da Silva, 161, Sion;

Barbecue Prime Club

Avenida Almirante Barroso, 500, São Geraldo.

VEC no Campeonato Mineiro

O VEC é o líder do grupo A da competição, com seis pontos ganhos. A equipe de Varginha venceu o Santarritense na estreia, fora de casa; depois foi derrotada para o ACTC, no Melão e se recuperou na última rodada diante do Figueirense, em São João Del Rei.