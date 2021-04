Boa Esporte é goleado dentro de casa pelo Tombense, e está praticamente rebaixado no Campeonato Mineiro

Coruja é goleada por 4 a 1 dentro de casa, e não depende apenas de si para se livrar do segundo rebaixamento em menos de seis meses.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Mário Purificação-Boa Esporte

Segundo rebaixamento em menos de seis meses. Essa parece ser a dura sina do Boa Esporte. A equipe, que foi rebaixada na última temporada à Série D do Brasileirão, viu sua situação no estadual se complicar de vez após a goleada sofrida por 4 a 1 para o Tombense, dentro de casa, nesta quarta-feira (14).

Com o resultado, a Coruja segue na zona de rebaixamento com apenas cinco pontos conquistados e não depende apenas de si para se livrar da degola. Na próxima rodada, o Boa enfrentará o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão. Caso a equipe não vença o jogo, automaticamente estará rebaixada. Em caso de triunfo, o Boa terá que torcer para tropeços de Patrocinense e/ou Uberlândia – ambos os times estão cinco pontos à frente do clube de Varginha.

O jogo

A partida contra o Tombense foi marcada por um primeiro tempo aberto, com chances para as duas equipes. Os visitantes saíram na frente com gol de Daniel Amorim. O Boa, que até o gol estava melhor no confronto, seguiu buscando a igualdade e teve, nós pés de Jéfferson, a melhor chance para empatar após pênalti em Fabinho, no entanto, o camisa 9 boveta parou no travessão. Porém, como as coisas podem mudar muito rápido no futebol, menos de dois minutos após desperdiçar a cobrança, Jéfferson subiu sozinho depois de escanteio batido por Romeu e empatou a partida.

O jogo se encaminhava para a igualdade no primeiro tempo, entretanto depois de rápido contra-ataque, Keké pegou rebote do goleiro Carlos Miguel e com um belo voleio, de fora da área, colocou novamente o Carcará à frente.

Já no segundo tempo, o desespero tomou conta do Boa Esporte. Com minutos de dois minutos, o capitão Alex Alves foi expulso. O Tombense aproveitou da vantagem numérica e aumentou o placar. Primeiro com Keké novamente e, depois, com Daniel Amorim fazendo o segundo dele na partida.

Como fica?

Se por um lado, o Boa fica em situação quase irreversível no campeonato, por outro, o Tombense entrou no G-4 e se aproximou da classificação às semifinais. Na próxima rodada, a equipe de Tombos encará o Uberlândia, no domingo, às 10h, no Parque do Sabiá.