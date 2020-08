Apresentado e motivado: Sidney Moraes se diz mais experiente e acredita em reação do Boa Esporte na Série C

Pin Compartilhar 0 Compart.

Treinador foi oficialmente apresentado nesta terça-feira, no CT do clube.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Alisson Marques

O novo treinador do Boa Esporte foi apresentado nesta terça-feira (25), Sidney Moraes, velho conhecido do torcedor boveta teve seu primeiro contato com os jogadores ainda no CT do clube. Depois foi a vez de se apresentar à imprensa.

Essa será a terceira passagem de Sidney como treinador do time de Varginha. Questionado sobre idas e vindas, o novo técnico esclareceu o tema e fez uma comparação voltada a nomes consagrados no cenário do futebol.

“Se você analisar, no Rio de Janeiro acontecia muito de sair Joel Santana e entrar Antônio Lopes, depois saia Lopes e entrava Santana. No Real Madrid, o Zidane ficou anos e anos, saiu e depois voltou para o próprio Real, que teve muita dificuldade de encontrar um substituto para ele. O torcedor tem essa mística de só ter alguns nomes, mas é algo que no futebol acontece com muitos clube.” – disse

Treinador acredita que confiança e afinidade foram o diferencial para sua contratação/Foto: Alisson Marques

A carreira como treinador teve início no próprio Boa Esporte em meados de 2011, na época Sidney era auxiliar de Nedo Xavier, a quem irá substituir nesta jornada. O treinador ressaltou a diferença do profissional que começava há nove atrás para este que irá iniciar a terceira passagem no Boa “Os anos vão nos amadurecendo, a gente vai ficando mais calejado e pegando mais experiência, pegando coisas novas, o que é muito importante para a carreia de um treinador. Com certeza estou mais preparado e motivado, com o objetivo pessoal e do clube de fazer um grande trabalho para que no final da temporada possamos ter sucesso, colocando o Boa na Série B.”

No geral, são 110 jogos como treinador da equipe Varginhense, sendo 37 vitórias, 32 empates e 41 derrotas.

Sidney será auxiliado por Gustavo Brancão que já estava com Nedo Xavier/Foto: Alisson Marques

Legado de Nedo Xavier

Sidney e Nedo Xavier são dois nomes conhecidos no Boa Esporte, o atual treinador substitui o antigo comandante pela segunda vez. Já Nedo, substituiu Sidney em 2013. Sobre o legado, o atual técnico do Boa é enfático sobre sua admiração ao amigo e companheiro de profissão.

Sidney e Nedo trabalharam juntos no próprio Boa Esporte/Foto: Régis Melo

“Nedo é um cara que eu tenho extrema admiração, tive a oportunidade de começar como auxiliar dele… ele está saindo e sempre deixa um legado. Acho que do Nedo só temos que falar coisas boas. Cada um tem sua metodologia mas, devemos respeitar o trabalho e a metodologia que ele implantou aqui. Com certeza irei aproveitar aquilo que ele deixou de melhor e agregar algumas outras coisas.” – finalizou.

Estreia contra o Londrina

Sidney fará sua estreia como treinador do Boa Esporte na partida de domingo (30), válida pela 4ª rodada do Brasileirão da Série C. O duelo será contra o Londrina, às 16h, no Estádio do Café.

O treinador espera encontrar dificuldades em sua estreia, no entanto, acredita em uma vitória do clube. “Temos que ir degrau por degrau, o Boa é um time grande, uma equipe que tem que jogar essa competição com o objetivo de chegar à Série B. Mas agora temos que pensar nos próximos dias, que temos um jogo muito difícil com o Londrina. Temos três dias para trabalhar, ver se precisa fazer alguma mudança em relação ao time que vinha jogando. O primeiro objetivo é somar pontos contra o Londrina, aí sim, depois buscar pontos, principalmente dentro de casa, para que a gente consiga subir na tabela.”