GCM realiza segurança de todos os jogos do Amadorzão 2022

Foto: GCM

Teve início mais uma edição do Campeonato de Futebol Amador de Varginha -Amadorzão/2022. A competição deste ano conta com a participação de 16 equipes, com 64 partidas e cerca de 500 atletas da cidade inscritos.

Para garantir a tranquilidade e segurança do público e de todos os envolvidos no evento, a Guarda Civil Municipal de Varginha estará presente em todos os locais de jogos. Como aconteceu no domingo (21), pela segunda rodada, no Estádio Rubro-Negro e na Semel.

A competição é uma realização da Prefeitura de Varginha por meio da Secretaria de Esportes e Lazer – Semel, com apoio de toda a imprensa varginhense especializada em esporte. Todos os detalhes do Amadorzão podem ser acompanhados através do site oficial do campeonato.

Fonte: Guarda Municipal de Varginha