Após vistoria do Corpo de Bombeiros, Estádio Municipal de Varginha é liberado para sediar jogos em 2021

Estádio poderá receber até três competições neste ano.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Corpo de Bombeiros realizou, nesta terça-feira (23), a vistoria técnica para a liberação do Estádio Municipal Dilzon Melo, em Varginha. Acompanhados do Diretor de Futebol do Boa Esporte, Rildo Moraes, os militares fizeram os trabalhos de praxe e liberaram o estádio para a temporada 2021.

Diretor de Futebol do Boa Esporte, Rildo Moraes (ao centro), acompanhou militares dos bombeiros durante a vistoria

Em suas redes sociais, o Boa Esporte agradeceu o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais; “reiteramos nossos agradecimentos ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais”, dizia a publicação. O Estádio Dilzon Melo, popularmente conhecido por ‘Melão’, possui capacidade máxima para 15.471 expectadores.

Foco na estreia e competições durante a temporada

O Boa Esporte está com pensamento voltado à estreia do Campeonato Mineiro. A Coruja irá enfrentar o América, no próximo sábado (27), às 19h30, no Estádio Independência.

Além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a equipe varginhense irá disputar o Troféu Inconfidência. Contudo, o principal objetivo do clube é o retorno à Série C em 2022.