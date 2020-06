Deputado Diego Andrade se reúne com Ministro Paulo Guedes

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta semana o Deputado Diego Andrade (PSD/MG), participou de reunião com o Ministro da Economia, Paulo Guedes e o Chefe de Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares, Bruno Travassos.

Na reunião Diego Andrade tratou de assuntos importantes para o Estado, como energia, saneamento e nióbio, um metal com várias aplicações industriais e comerciais, mas ainda pouco explorado no solo brasileiro.

Deputado tratou de assuntos relevantes para o Estado.

“Levei a necessidade de uma medida em favor de socorrer todos os transportadores Brasileiros e relatei várias ações positivas do Sistema S. Falamos também do nióbio, saneamento, energia e modernização do Estado brasileiro com a aprovação da MP922 dentre outras ações“, disse Diego Andrade ao CSul.

A MP 922° é uma medida provisória que trata de regras de contratação temporária no serviço público.

