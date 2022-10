Vereador cabo Valério intercede por melhorias para passageiros do transporte coletivo

Agente político solicitou a instalação de um abrigo para o ponto de ônibus da Avenida José Elias de Oliveira, na altura do n° 329, bairro Jardim Sion II, onde é localizado o Conjunto Habitacional Militar.

“Ao esperar pelo transporte coletivo os usuários estão sempre sujeitos às intempéries e é por isso que a instalação de abrigos (coberturas) nos pontos de espera é essencial, pois protege a população principalmente das chuvas, ainda mais com a variação de tempo que estamos passando, onde uma hora está sol e na outra está caindo água”, comentou o vereador Cabo Valério, em indicação entregue à Prefeitura e ao Demutran – Departamento Municipal de Transporte e Trânsito.

No documento, o agente político solicitou a instalação de um abrigo para o ponto de ônibus da Avenida José Elias de Oliveira, na altura do n° 329, bairro Jardim Sion II, onde é localizado o Conjunto Habitacional Militar. “Agora com as chuvas que vem e vão, os moradores ficam apreensivos; procuram locais para se abrigarem da chuva e, com o intuito de não se molhar, acabam até perdendo o transporte. Mas este não é um problema apenas da localidade, basta dar uma volta na cidade que o quadro se repete” finalizou o vereador.

