Vérdi participa de reunião com Romeu Zema para destinação de recursos oriundos da Vale S.A.

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo participou, nesta segunda-feira (30), no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, de uma reunião com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema e sua equipe. No encontro, Zema apresentou o detalhamento dos recursos de 1,5 bilhão destinados aos municípios mineiros como parte de pagamento de indenização da mineradora Vale S.A. devido ao rompimento de uma barragem na cidade de Brumadinho, em 2019. Ao todo, 272 pessoas morreram.





Chefes do Executivo de várias cidades mineiras estiveram presentes. Em pauta, Romeu Zema confirmou o repasse das primeiras parcelas aos municípios mineiros. Varginha, segundo a assessoria da prefeitura, receberá R$ 7 milhões, sendo dividas em parcelas. Nesta segunda, por exemplo, foi pago R$ 2,8 milhões. Outras duas parcelas, no valor de R$ 2,1 milhões cada, serão pagas em janeiro e junho de 2022.

“Temos o compromisso de investir esse recurso em obras de infraestrutura no nosso município, para que a nossa população tenha acesso a mais qualidade de vida” – disse Vérdi.

Segundo o prefeito, é sábido que a indenização não irá devolver as vidas que foram ceifadas, porém, conforme ele, essa verba corrigirá o prejuízo causado para todos os municípios mineiros. Vérdi disse, ainda, que irá trabalhar com responsabilidade na aplicação desses recursos. Por fim, agradeceu aos participantes do acordo – membros dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.