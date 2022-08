Varginha é líder no Sul de Minas na geração de empregos no primeiro semestre de 2022

Varginha teve saldo positivo de 1.743 empregos com carteira assinada gerados no acumulado do primeiro semestre de 2022.

Política de retomada econômica, capacitação de mão de obra e investimento em infraestrutura estão entre os principais fatores para o crescimento na geração de empregos em Varginha

De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Varginha teve saldo positivo de 1.743 empregos com carteira assinada gerados no acumulado do primeiro semestre de 2022.

Apenas no mês de junho, Varginha registrou um saldo de 709 empregos, um crescimento de 453 vagas comparado ao mesmo período em 2021.

Com estes números, Varginha lidera na geração de empregos no Sul de Minas.

O setor que mais contratou foi o de serviços, com 434 vagas. Na sequência vem os setores de agropecuária, indústria e comércio, com saldos de 174, 75 e 30 empregos respectivamente.

Mês de Junho

Varginha: 709

Poços de Caldas: 353

Passos: 316

Três Pontas: 300

Extrema: 257

Acumulado de 2022

Varginha: 1.743

Extrema: 1.429

Poços de Caldas: 1.163

Pouso Alegre: 1.126

Passos: 730

O secretário municipal de desenvolvimento econômico, Juliano Cornélio, avalia que os números refletem a política adotada no início da atual gestão, como o programa de retomada econômica com diversas ações, desde o decreto de liberdade econômica, que visa principalmente a desburocratização nos processos de abertura de empresas e a atração de novos investimentos para a cidade.

Juliano Cornélio destaca também os investimentos em infraestrutura com a aquisição de novas áreas, o que reflete diretamente na geração de empregos e renda.



Ainda de acordo com o secretário, o Porto Seco tem sido um excelente equipamento para atração de novos investimentos, e a somatória dos fatores citados, indicam que estão no caminho certo para que seja possível a promoção de uma retomada econômica sustentável.

Para o prefeito Vérdi Melo, além de todos estes atrativos mencionados pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, também refletiu nesse saldo positivo os investimentos realizados pela prefeitura na saúde, infraestrutura e educação, dentre outros, que motivaram os investidores a escolherem pelo município de Varginha.

Fonte: Prefeitura de Varginha