Varginha alcança certificação no Mapa do Sistema de Regionalização do Turismo Nacional

A certificação é conferida pelo Ministério do Turismo aos municípios que comprovem ações turísticas e possuam orçamento direcionado à pasta.

No dia 28 de março, Varginha passou a integrar o Mapa de Regionalização, com registro no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro – SISMapa.

Além destes quesitos, o município precisa apresentar leis de Política Municipal, Plano Municipal, Conselho e Fundo, todos específicos para a pasta de turismo.

Segundo a Fipe/MTur, Varginha recebe uma média de 46.879 visitantes domésticos e cerca de 1.605 estrangeiros por ano.

Possui, cadastrados no Cadastur, 21 equipamentos de hospedagem que empregam cerca de 200 pessoas.

Pelos dados econômicos do turismo de Varginha, o Ministério do Turismo conferiu sua classificação na Categoria B. O desempenho econômico dos municípios podem receber classificação nas categorias A,B,C,D e E, sendo A o maior desempenho e E, o menor.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha