Seresta na Praça retorna neste domingo (7)

Público poderá ouvir músicas de Orlando Silva, Carmem Miranda, Sílvio Caldas, Francisco Alves, dentre outros.

Foto:Divulgação Fundação Cultural de Varginha

O tradicional projeto Seresta na Praça estará de volta a partir deste domingo (07). A apresentação acontecerá a partir de 20h na Praça Getúlio Vargas, com as músicas executadas pelo Conjunto Primo Trombini. A iniciativa é da Associação de Seresteiros, com apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

Para o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, retornar o projeto após dois anos é uma grande alegria. “Devido à pandemia da covid-19, tivemos que interromper esse projeto é uma tradição no município, mas agora a música aos domingos retorna à Praça Getúlio Vargas”. O superintendente destaca ainda que as apresentações acontecerão sempre na primeira e na terceira semana do mês, a cada 15 dias, intercalando com o projeto 5ª da Boa Música, que será na segunda e quarta semana de cada mês.

Conjunto Primo Trombini

O Conjunto Primo Trombini possui cerca de 70 anos de história em Varginha, mas foi reconhecido e oficializado pela Prefeitura na década de 1970. As apresentações semanais começaram 10 anos depois, com o apoio da Fundação Cultural.

Atualmente, as atividades são conduzidas pelo cantor Guido Braga. O grupo é mantido pela Associação dos Seresteiros de Varginha, entidade sem fins lucrativos e reconhecida de utilidade pública municipal. A Praça Getúlio Vargas foi adaptada para dança e virou o local do projeto. Das 20h às 22h, cerca de dezenas de pessoas se emocionam e se divertem com o talento desses artistas.

Fonte:Fundação Cultural de Varginha