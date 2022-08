Prefeitura oferece cursos em parceria com o SENAC

Interessados devem procurar as unidades dos CRAS para realizar a inscrição.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social em parceria do Conselho da Criança e Adolescente e Conselho do Idoso), contratou junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), 28 cursos de pré qualificação profissional.

Uma CARRETA-ESCOLA de informática estará na cidade no período de 15 de agosto a 25 de novembro, oferecendo cursos para jovens e adultos. A Carreta ficará estacionada no Terminal Rodoviário, localizado à Av. Benjamin Constant, 1000 – Jardim Petrópolis, Varginha.

Os interessados devem procurar as unidades dos CRAS para realizar a inscrição. Outras informações pelo telefone: 36902737. Outra CARRETA, desta vez de gastronomia, virá em fevereiro de 2023.

“Esses cursos se enquadram na disposição da Secretaria de tornar cada cidadão protagonista de seu destino. Acreditamos que formando pessoas melhoramos suas oportunidades, aprimoramos o serviço prestado nos diferentes setores e, sobretudo, temos mais gente participando ativamente da produção e do consumo de bens, contribuindo para uma sociedade mais justa e corresponsável”, disse o secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, José Manoel Magalhães Ferreira.

“Nosso objeto é qualificar mão de obra local de modo que atendam as necessidades das empresas que estão optando por Varginha para se instalarem. Essa parceria com o Senc vem em muito boa hora. Quando Varginha se coloca como o município que mais gerou emprego no primeiro semestre do ano, em comparação a outras cidades da região, e quando o município recebe grandes empresa ,de variados ramos”, salientou o prefeito Védi Melo.

As carretas escolas do Senac são unidades móveis totalmente adaptadas e capazes de atender as demandas dos segmentos de Turismo e Hospitalidade, Beleza e Informática, com equipamentos e infraestrutura necessários à realização de cursos de educação profissional com o mesmo padrão de qualidade das unidades fixas

Segue a programação dos primeiros cursos a serem ofertados:

CURSO: Assistente Administrativo

DATA: 15/08/2022

HORÁRIO: 18h às 21h

CURSO: Marketing digital

DATA: 15/08/2022

HORÁRIO: 13h30min às 17h30min

CURSO: Relações interpessoais

DATA: 16/08/2022

HORÁRIO: 13h30min às 16h30min

CURSO: Elaboração de Currículo

DATA: 17/08/2022 a 18/08/2022

HORÁRIO: 13h30min às 16h30min

CURSO: Marketing pessoal: minha imagem transmite Sucesso

DATA: 22/08/2022 a 23/08/2022

HORÁRIO: 13h30min às 16h30min

Carreta informática: 15/08/2022 a 25/11/2022

MARKETING PESSOAL: MINHA IMAGEM TRANSMITE SUCESSO 06h 01 Até 15 alunos PORTUGÊS E REDAÇÃO EMPRESARIAL I 12h 01 Até 15 alunos RELAÇÃO INTERPESSOAIS E TRABALHO EM EQUIPE 03h 01 Até 15 alunos PORTUGUÊS REDAÇÃO EMPRESARIAL II 12h 01 Até 15 alunos COMUNICAÇÃO ASSERTIVA 03h 01 Até 15 alunos ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 160h 01 Até 15 alunos INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA – SISTEMAS OPERACIONAIS E OFFICE 2013 75h 01 Até 15 alunos EXCEL 2019 – RECURSOS AVANÇADOS 39h 01 Até 15 alunos ELABORAÇÃO DE CURRÍCULO E CADASTRO EM PORTAIS DE REDES SOCIAIS 06h 01 Até 15 alunos MARKETING DIGITAL: O USO DAS REDES SOCIAIS NA ESTRATÉGIA DE MARKETING 04h 01 Até 15 alunos PRIMEIROS PASSOS NO CELULAR PARA IDOSOS 12h 01 Até 15 alunos RECURSOS DA INTERNET, APLICATIVOS MÓVEIS E REDES SOCIAIS PARA A MATURIDADE 12h 01 Até 15 alunos

CURSOS QUE OCORRERÃO EM ESPAÇO DA SEHAD OU DO SENAC

TÉCNICAS DE PINÇAMENTO DE SOBRANCELHAS 06h 01 Até 15 alunos ALONGAMENTO DE UNHAS COM GEL 12h 01 Até 15 alunos TÉCNICAS BÁSICAS DE MANICURE E PEDICURE 12h 01 Até 15 alunos CONFECÇÕES E PEÇAS DE PATCHWORK 12h 01 Até 15 alunos SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS 06h 01 Até 15 alunos PEQUENOS AJUSTES EM ROUPAS: FAÇA VOCÊ MESMO 08h 01 Até 15 alunos ORGANIZADOR DE EVENTOS 180h 01 Até 15 alunos CUIDADOR DE IDOSOS 160h 01 Até 15 alunos

CURSOS CARRETA DE GASTRONOMIA: 02/02/2023 a 20/03/2023

TÉCNICAS DE BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS EM TEMPOS DE COVID-19 06h 01 Até 15 alunos TÉCNICAS DE SERVIÇOS PARA GARÇOM E GARÇONETE 12h 01 Até 15 alunos TÉCNICAS DE BARISTA 12h 01 Até 15 alunos TÉCNICAS DE PREPARO DE QUITANDAS MINEIRAS 08h 01 Até15 alunos PREPARO DE PÃES, ROSCAS E BISCOITOS 08h 01 Até 15 alunos A ARTE NA ELABORAÇÃO DE DOCES E A POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RENDA 04h 01 Até 15 alunos PREPARO DE OVOS DE PÁSCOA 09h 01 Até 15 alunos TÉCNICAS DE PREPARO DE BOLOS E TORTAS 12h 01 Até 15 alunos TÉCNICAS DE VENDAS E NEGOCIAÇÃO 04h 01 Até 15 alunos

OBSERVAÇÃO:

Cursos de 03 e 04 horas irão acontecer em um dia.

No período da manhã e tarde os cursos têm a duração de 04 horas aulas por dia e a noite 03 horas aulas por dia. Ex: (08:00 as 12:00) (13:30 as 17:30) e (19:00 às 22:00).

Fonte: Prefeitura de Varginha