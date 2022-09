Prefeito se reúne com motoristas da Secretaria de Meio Ambiente

Chefe do Executivo agradeceu o trabalho dos servidores na ocasião.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Nesta quinta-feira (22), o prefeito Vérdi Melo se reuniu no auditório do Inprev, com os motoristas da Secretaria de Meio Ambiente.

A reunião contou ainda com as presenças do reunião Secretário de Meio Ambiente, Joadylson Ferreira e da Secretária de Administração Miriam Leda Aguiar.

“Na verdade foi uma conversa que tivemos com os motoristas no sentido de esclarecermos sobre as atividades relativas ao cargo. Na oportunidade agradecemos e reconhecemos o trabalho que executam e nos colocamos à disposição para ouvi-los quando necessário”, explicou o prefeito