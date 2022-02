Prefeito de Varginha participa de seminário comercial em Belo Horizonte

Segundo a assessoria da administração municipal, Vérdi participou, a convite do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Seminário de Apresentação de Resultados do Comércio Internacional de Minas Gerais de 2021 e as perspectivas de projetos e parceiras para 2022.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio e do empresário Breno Marques, o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo esteve, nesta segunda-feira (7), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Segundo a assessoria da administração municipal, Vérdi participou, a convite do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Seminário de Apresentação de Resultados do Comércio Internacional de Minas Gerais de 2021 e as perspectivas de projetos e parcerias para 2022.

Ainda conforme a prefeitura, durante o evento, Varginha foi citada pela atração de investimentos e, também, lembrada como a primeira cidade de Minas a aderir ao Programa Minas Livre de para Crescer.

Segundo Juliano Cornélio, Varginha se destaca pelo café. No encontro, o secretário se reuniu com o diretor da Invest Minas (Agência de promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais), onde foi tratado assuntos sobre a atração de novos negócios para o município.

Já para o prefeito, a reunião foi de grande proveito. “Foi uma reunião bastante produtiva, quando conhecemos números da economia mineira, em especial das exportações que crescem substancialmente em Minas, o que nos mostra o caminho para trabalhar e aquecer as exportações em Varginha, seja no café ou em outras atividades” – disse.