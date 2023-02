PM apreende sete armas de fogo, em Varginha

Quatro suspeitos foram encaminhados à delegacia.

Redação CSul / Foto: PM

No último sábado (25), a Polícia Militar foi acionada via 190 e recebeu a informação de que em uma festa na Rua Cambuquira, bairro Jardim Andere em Varginha, indivíduos teriam efetuado disparos de arma de fogo em via pública.

No local, as equipes fizeram contato com os suspeitos, ambos com sintomas de embriaguez. Um deles relatou ser possuidor do Certificado de Registro (CAC), tendo em sua propriedade diversas armas de fogo, mas foi constatado que elas não estavam acondicionadas conforme a legislação vigente preconiza.

Na casa foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, uma espingarda calibre .12, uma carabina calibre.40, 130 munições calibre 9mm e 10 munições calibre .40.

Posteriormente, as guarnições foram acionadas em um sítio localizado na zona rural da cidade em razão de perturbação do sossego e disparo de arma de fogo.

Os suspeitos, ambos portadores do Certificado de Registro (CAC), afirmaram estarem sendo perturbados por uma festa que ocorria nas proximidades e que foram até às margens do rio e efetuaram disparos de armas de fogo.

A PM solicitou a apresentação de tais armamentos, sendo informado pelos suspeitos que as armas estavam acondicionadas na residência de um vizinho, o que contraria a legislação em vigor.

Foram apreendidas uma pistola calibre .22, um revólver calibre .357, uma espingarda calibre.22 e uma espingarda calibre.12, além de 1001 munições intactas de calibres .22, .357 e .12 e 136 cartuchos vazios calibre .357.

Os quatro foram presos e encaminhados junto com o material apreendido, até a delegacia de plantão, para as devidas providências.

*Com informações PM