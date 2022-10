PCMG obtém 100% de acerto em ensaio internacional para análise de amostras de drogas

Resultado em programa de ensaios de proficiência do Escritório de Drogas e Crime das Nações Unidas (UNODC) é comemorado pela corporação.

Foto: PCMG / Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) alcançou 100% de acerto no International Collaborative Exercises (ICE), programa do Escritório de Drogas e Crime das Nações Unidas (UNODC). Na primeira rodada de análises de 2022 participaram laboratórios forenses de todo o mundo, com o intuito de verificar o desempenho em análises de amostras desconhecidas contendo drogas de abuso. Foram recebidas na Seção Técnica de Física e Química Legal (STFQL) quatro amostras não biológicas, sendo identificadas substâncias ilícitas, tais como cocaína, fentanil, heroína, MDMA (ecstasy) e MDPV.

Segundo a chefe da STFQL, perita criminal Renata Fontes Prado Faraco, desde 2015 a Polícia Civil participa do exercício, como forma de avaliar a adequação dos procedimentos envolvidos nos exames de drogas de abuso. “Após a participação em várias rodadas do programa, não há dúvidas acerca da qualidade dos exames prestados pela Seção Técnica de Física e Química Legal”, ressalta a chefe da STFQL.

“Além da evidente importância em participar de exercícios desse tipo, o programa possibilita o intercâmbio de conhecimento com cientistas forenses de todo o mundo. Outro ponto positivo é o acesso a padrões analíticos de substâncias ilícitas, fundamentais para o desenvolvimento e a melhoria nos protocolos de análises do laboratórios, fornecidos pela UNODC aos laboratórios participantes”, conclui Renata Faraco.

Participaram do ensaio os peritos criminais Bárbara Ferreira Coelho Lara, José Coelho Neto, Pablo Alves Marinho, Rogério Araújo Lordeiro, Paulo Eduardo Nunes Barbosa, Washington Xavier de Paula e Yuri Machado.

Fonte: Agência Minas