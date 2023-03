Força-tarefa será realizada no Bairro Santana na próxima semana

Dos atuais 46 casos notificados no município, 14 são de pessoas que moram no Santana.

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha realizará uma força-tarefa no Santana. O Bairro está com índice de infestação de dengue. Dos atuais 46 casos notificados no município, 14 são de pessoas que moram no Santana.

A Prefeitura pede a todos os moradores dessa região, incluindo Bairros vizinhos para que, “limpem as casas, quintais e terrenos e tirem tudo que possa acumular lixo e água para evitar a proliferação dos mosquitos transmissores de doenças”.

Na segunda, terça e quarta-feira, dias 13, 14 e 15 respectivamente, as equipes da Vigilância Ambiental vão percorrer o Bairro Santana de porta em porta para conscientizar pessoalmente os moradores. A Prefeitura pede aos moradores para receber os agentes e permitam a vistoria.

Os agentes vão realizar um verdadeiro “Mutirão de Vistoria”, tampando caixas d´água, verificando se há recipientes com água parada e desenvolvendo outras ações contra a Dengue.

Na quarta-feira, 15, o tradicional Mutirão da Dengue será no Bairro Sion, que fica nas proximidades do Santana. Portanto, os moradores também já podem começar a separar tudo que é inservível, inclusive móveis velhos para serem recolhidos no dia 15.

Fonte: Prefeitura de Varginha