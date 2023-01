Material escolar deve pesar no bolso; mochilas podem ser encontradas com R$260 de diferença

CSul lista preços de alguns dos principais itens que compõem a lista.

Redação CSul / Foto: Franciele Brígida

A corrida pelos materiais escolares continua em Varginha. Pais e responsáveis procuram pelas melhores ofertas para completar a lista de materiais para o ano letivo. O CSul esteve em algumas das papelarias da área central, pesquisando por valores de alguns dos principais itens que compõem a lista.

Apesar de uma infinita opção de variedades quando se trata de capas, estilos e personagens os preços parecem flertar entre si, apresentando pouca variação em determinados itens. Confira mais sobre a pesquisa de valores:

Essencial para os estudantes as mochilas sempre apresentam um gosto mais salgado no bolso dos responsáveis, o item pode ser encontrado com diferenças de R$260 e R$ 149, considerando que a mochila mais cara foi encontrada a R$339 e as mais baratas nos valores de R$80 e R$190, o valor varia dependendo da marca, estilo e tamanho.

Os cadernos de uma matéria podem ser encontrados a partir de R$11,50, itens como tesouras, cola bastão/liquida, caneta e lápis de escrever foram encontrados nos valores de R$12, R$2,20 e R$7,50, R$1,40 e R$0,50.

As caixas de lápis de cor com 12 e 24, podem ser encontradas por R$9,50 e R$22,50, enquanto os estojos foram encontrados com diferença de R$42 considerando o mais caro e o mais barato, sendo que o item mais caro foi encontrado a R$50 e o mais barato R$18.