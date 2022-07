Lojas do Via Café Garden Shopping oferecem produtos com até 60% de desconto

Produtos em oferta podem ser consultados nas redes sociais das próprias operações.

Foto: Divulgação/ Via Café Garden Shopping

Os primeiros dias do mês de julho tem sido marcados por boas notícias no Via Café Garden Shopping. Isso porque, até a próxima semana, algumas lojas do empreendimento estão oferecendo descontos de até 60% em produtos variados.

“Esta é uma excelente oportunidade dos nossos clientes adquirirem produtos desejados, com preços extremamente atraentes. Se esse não for o caso, não faltam opções para renovar o guarda-roupas ou antecipar alguns presentes”, destaca a gestora de Marketing, Etienne Bandeira.

Os produtos em oferta podem ser consultados nas redes sociais das próprias operações – Arezzo, Bibi, Boticário, Carmen Steffens, Colcci, Constance, Havaianas, Hering, Hope, Imaginarium, Jogê, Karina, Lilica e Tigor, Lojas Americanas, Melissa, Morena Rosa, Polowear, Renner, Riachuelo, Valisere, Youcom e World Tennis – ou diretamente nas lojas, durante o horário de funcionamento do shopping.

Fonte: Via Café Garden Shopping