Leonardo Ciacci participa do lançamento do Programa de Estágio no Hospital Regional

Solenidade no Hospital Regional do Sul de Minas, marcou a abertura do Programa de Estágio dos alunos dos cursos de medicina da Unifenas e Unifal.

Na última segunda-feira (7), o vice-prefeito Leonardo Ciacci representou a prefeitura de Varginha em solenidade no Hospital Regional do Sul de Minas, que marcou a abertura do Programa de Estágio dos alunos dos cursos de medicina da Unifenas (Universidade Federal de Alfenas) e Unifal ( Universidade Federal de Lavras).

Na ocasião Ciacci cumprimentou a todos os presentes, parabenizando a direção do hospital pela iniciativa. O vice-prefeito também, deu as boas vindas aos estagiários que, chegam para fortalecer a equipe do Regional.