GCM presta apoio em acidente envolvendo carro e moto, em Varginha

Local foi isolado pela GCM.

Foto: GCM

A Guarda Civil Municipal de Varginha prestou apoio em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (30), no cruzamento entre as ruas Presidente Antônio Carlos e São Paulo, no centro da cidade.

O acidente envolveu um carro e uma motocicleta. A equipe da Guarda Civil Municipal isolou o local e controlou o trânsito até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O motociclista, de 44 anos, teve ferimentos e escoriações, recebeu os primeiros socorros no local e precisou ser levado ao Hospital Bom Pastor para atendimento.

Fonte: GCM