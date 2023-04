Estudantes de Nutrição do Grupo Unis vivenciam a rotina de cozinhas industriais em aula prática

A aula prática foi considerada um sucesso pelos alunos, que puderam aplicar na prática o que foi aprendido em sala de aula.

Foto: Grupo Educacional Unis

A atividade, realizada em 29/03, permitiu que os estudantes do curso de Nutrição do Grupo Unis vivenciarem a rotina de cozinhas industriais na prática. Com o objetivo de apresentar aos alunos aspectos importantes relacionados às técnicas de preparo de refeições, como seleção de alimentos, pré-preparo, distribuição de refeições, higienização, tipos de cortes e fluxo do alimento.

Ao todo, foram visitadas quatro cozinhas: Sr. Brasa, Via Pizza, Refinato e Via Grill. Em cada uma delas, os estudantes puderam observar de perto o processo de produção das refeições, desde a seleção dos ingredientes até a distribuição dos pratos.

“A aula prática foi uma excelente oportunidade para que os alunos pudessem vivenciar na prática o que aprendemos em sala de aula sobre técnicas de preparo de refeições. É muito importante que os estudantes conheçam o ambiente real de trabalho e aprendam a lidar com situações adversas”, comentou Carla Maria de Andrade, professora do curso de Nutrição.

Durante a visita, os alunos puderam verificar a importância da higiene e da organização na cozinha, assim como a necessidade de se ter um fluxo bem definido para evitar contaminações cruzadas. Eles também aprenderam sobre diferentes tipos de cortes e técnicas de preparo de alimentos, além de conhecerem equipamentos específicos utilizados em cozinhas industriais.

A aula prática foi considerada um sucesso pelos alunos, que puderam aplicar na prática o que foi aprendido em sala de aula. A atividade também foi uma oportunidade para os estudantes conhecerem diferentes tipos de cozinhas e estilos de preparo de refeições.

Fonte: Grupo Educacional Unis