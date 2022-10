Equipe do CEFET-MG fatura R$4.000 em concurso sobre construção civil

A dupla Pollyanna Araújo e Vinícius Torres, da Engenharia de Materiais, apresentou o trabalho sobre Construção 4.0.

Foto: CSul.

A equipe de competição “WSlate”, do curso de Engenharia de Materiais do campus Nova Suíça, conquistou o primeiro lugar no concurso “Mão na Massa”, promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG) em parceria com Offsite Hub Brasil – Soluções & Inovações (OHB) e apoio do Sebrae Minas.

Formada pelos alunos Pollyanna Araújo e Vinícius Torres, orientados pela professora Luciana Palhares, a equipe faturou R$4.000, entre outros prêmios, pelo trabalho “Construção 4.0 – sustentabilidade, conforto e produtividade. Offsite Hub Construction (construção fora do canteiro) através do uso de módulos construídos com geopolímeros e concreto celular autoclavado produzidos com resíduos de Ardósia”.

Luciana manifestou sua satisfação com o feito da equipe: “Para mim, como professora, é gratificante ver o empenho e motivação dos estudantes na busca pelo resultado. É uma sensação maravilhosa e reforça o compromisso e credibilidade da equipe WSlate com o CEFET-MG”.

O concurso “Mão na Massa” foi realizado dentro da programação do “Construa Minas”, evento realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em parceria com mais de 20 entidades do setor no estado, de 17 a 21 de outubro, em Belo Horizonte, com o objetivo de promover a integração da agenda nacional de toda a cadeia produtiva da construção. Temas como inovação, sustentabilidade e industrialização estão entre os assuntos debatidos em mais de 100 horas de palestras.

Fonte: CEFET-MG.