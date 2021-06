Dudu Ottoni solicita que trecho de rodovia que liga Varginha à BR-381 seja incluso no programa de concessão de rodovias do Estado

De acordo com o vereador, o trecho ficou fora do programa o que, para ele, é um descaso com a região sul do Estado. Tendo em vista, principalmente, a quantidade de veículos que passam pelo local diariamente, dentre eles, àqueles que transportam café, que é um dos principais geradores de renda da região.

Redação CSul/Foto: Gabriela Prado

O vereador Dudu Ottoni encaminhou ao prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, o requerimento que visa a inclusão do trecho da rodovia MGC-491, que liga Varginha à BR-381, no programa de concessão de rodovias do Estado.

Segundo o vereador, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – Seinfra – apresentou, na semana passada, em Ouro Fino, o Programa de Concessões do Estado de Minas Gerais. O projeto, segundo a Seinfra, pretende viabilizar investimentos privados na malha viária estadual, com impacto positivo das vias.

De acordo com Dudu, o trecho que liga Varginha à rodovia BR-381, ficou fora do programa o que, para ele, é um descaso com a região sul do Estado. Tendo em vista, principalmente, a quantidade de veículos que passam pelo local diariamente, dentre eles, àqueles que transportam café, que é um dos principais geradores de renda da região.

O requerimento será apresentado ao prefeito de Varginha e, em caso de aprovação do mesmo, levado ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com direção à Seinfra e, também, ao Departamento de Edificação de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER-MG.