Diretora da Associação Cultural Nikkey, Eva Osti Nishiyama faleceu vítima da covid-19

Eva Lúcia, de 58 anos, também foi ex-presidente da Associação Vida Viva. Nishiyama havia perdido seu companheiro no dia 1° de julho para covid-19.

Foto destaque: Prefeitura de Varginha

No último sábado (24), faleceu vítima da covid-19 em Varginha, a ex-presidente da Associação Vida Viva e diretora da Associação Cultural Nikkey, Eva Lúcia Osti Nishiyama, de 58 anos.

Ela era casada com Roberto Massahico Nishiyama, de 69 anos, no dia 1° de julho seu esposo também faleceu vítima do vírus. Eva Lúcia deixou três filhos. O sepultamento aconteceu neste domingo (25), no Cemitério Campal.

A Prefeitura de Varginha emitiu nota de pesar pelo falecimento de Eva Lúcia.

“É com muito pesar que a Associação Cultural Nikkey de Varginha se despede da querida amiga e diretora Eva Lúcia Osti Nishiyama.

De sorriso contagiante e sempre disposta a ajudar, teve uma linda trajetória de dedicação e amor ao próximo.

Agradecemos imensamente o tempo que convivemos com ela e toda dedicação que Eva, assim como seu marido e companheiro de vida, nosso saudoso Roberto Nishiyama tiveram com a Associação Cultural Nikkey de Varginha.

Nossos profundos e sinceros sentimentos a toda sua família e amigos”.

*Com informações G1 Sul de Minas